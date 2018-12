El antropólogo que salió con vida de Sentinel del Norte cuenta cómo recuperar el cuerpo del misionero asesinado

En una entrevista a Economic Times , el antropólogo revela los detalles de sus viajes. "Hay una pequeña playa en la, y el resto son áreas forestales", explica de una tribu que, dice, "no lleva ropa. No recolectan nada y lo guardan en sus casas. Pero sus casas están muy bien construidas". Además, añade: "vi un área abierta con 18 cabañas. Los que fueron ocupados, no abandonados, unos. Noté el fuego y los alimentos cocinados. Vimos pescado asado, frutas silvestres. Había arcos, flechas y lanzas por todas partes. También había canastas a medio hacer".

"No son personas hostiles. Ellos advierten. No matan a la gente, ni a los forasteros. No asaltan a sus vecinos. Sólo dicen, 'déjanos en paz'. Dejan en claro que los forasteros no son bienvenidos en su hábitat", agrega.