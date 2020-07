El actor Nick Cordero necesitará un doble trasplante de pulmón para superar las secuelas del coronavirus

Cordero, de 41 años y nominado al premio Tony, fue hospitalizado en Los Ángeles en marzo tras contraer la COVID-19, enfermedad por la que ha sufrido varias complicaciones severas y se le tuvo que amputar una pierna , declaró la esposa, Amanda Kloots, en el programa de la CBS This Morning.



Según su testimonio, la enfermedad fue tan grave que los médicos llegaron a temer por su vida varias veces. "Me dijeron cuatro veces que no sobreviviría. A veces, incluso que no sobrevivirá durante la noche, pero lo hizo", recordó.