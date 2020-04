Amputan una pierna al actor Nick Cordero tras sufrir complicaciones derivadas del coronavirus

Además, Amanda Kloots ha querido informar sobre la evolución del actor a todos los seguidores Nick Cordero desde el primer día que ingresó en el hospital. No obstante, ella también ha tenido que seguir los protocolos para evitar contagiarse del virus y no ha podido estar al lado de su marido durante estas duras semanas: "Todos tratamos de mantenernos positivos y fuertes sabiendo que está en el mejor cuidado. Le echo muchísimo de menos. No me dejan ir de visita, por supuesto, y no puedo hacer nada para ayudarlo. Nick también está asustado, esto ha ido de mal en peor".