Novak Djokovic posee el 80% de la participación de una compañía danesa que desarrolla un tratamiento contra la covid

El tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic , durante las últimas semanas en el foco mediático tras su polémica deportación de Australia al no estar vacunado y no reunir los requisitos del visado, posee el 80% de participación de una compañía de biotecnología danesa que está trabajando para crear un tratamiento contra la covid-19.

Sin entrar a valorar las razones de la inversión del tenista en la compañía, lo cual ya está suscitando el debate, la polémica alrededor del tenista continúa. Su largo litigio con las autoridades australianas, culminado con su deportación por no cumplir los requisitos en su visado al no estar vacunado, no ha dejado indiferente a nadie, con distintos líderes políticos pronunciándose aquí y allá desde algunos de los puntos clave del tenis mundial. Ejemplo de ello es Francia, donde, como sucediese con el Open de Australia, ya le han dejado claro al serbio que no jugará su mítico Roland Garros si no se vacuna.