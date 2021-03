La OMS: "El covid está en auge, ha crecido un 12% en una semana en Europa"

No hay que relajarse ni tampoco relajar las medidas. Aliviar la Semana Santa puede volver a llevarnos al pasado con la vacunación aún incipiente. Los expertos piden más restricciones, algunos como las que pide el experto Rafael Bengoa duras y cortas, para evitar que se nos escape de las manos de nuevo, pero hasta a Merkel le cuesta poner en marcha ´mas medidas duras. Los alemanes están cansados de no vivir, le dicen. Y otra cosa. No es justo, dicen, que se pueda ir a España y no disfrutar en Alemania. Con menos incidencia que España, Alemania se piensa medidas más duras. Y la OMS no mira con malos ojos ser tajantes.