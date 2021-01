El panel de expertos se convocó en julio pasado en medio de una creciente presión sobre la OMS para que lleve a cabo una investigación, a pesar de los esfuerzos de China por posponer una investigación hasta que la pandemia haya terminado. En su último informe, el panel reprendió a la OMS por no llamar a un comité de emergencia o declarar una "emergencia de salud pública de importancia internacional" hasta finales de enero. "No está claro por qué el comité no se reunió hasta la tercera semana de enero, ni tampoco por qué no pudo ponerse de acuerdo sobre la declaración cuando se convocó por primera vez", apunta el informe.