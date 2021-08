Britney Spears será libre: su padre renuncia a la tutela legal tras meses de litigio judicial

En el último año, Britney Spears ha denunciado que tiene miedo de su padre y ha afirmado que sufre una tutela legal "abusiva". La cantante afirmó que dejaría de actuar hasta que su padre no renunciara al estricto control que ejerce sobre ella.

Hasta hace no mucho, la artista tenía restringidos una gran mayoría de derechos entre los que se incluía la posibilidad de poder ser representada por su propio abogado. Cuando esta situación cambio y Britney Spears pudo contar con su propio letrado , una de las primeras cosas que hizo fue presentar un requerimiento judicial contra su padre para que abandonara de inmediato el control sobre su hija.

En un comunicado sobre el que han escrito medios estadounidenses como The New York Times, los representantes legales de James han asegurado que, aunque no existe justificación para el cambio, se va a proceder a una "transición ordenada" hacia una nueva tutela.