Los bienes no alimentan la vida

En su homilía, ha manifestado que al observar el pesebre, se comprende que "lo que alimenta a vida no son los bienes, sino el amor". "No es la voracidad, sino la caridad; no es la abundancia ostentosa, sino la sencillez que se ha de preservar", ha agregado.



De este modo, el Pontífice ha invitado a preguntarse: "¿Cuál es el alimento de mi vida, del que no puedo prescindir?, ¿es el Señor o es otro? Después, entrando en la gruta, individualizando en la tierna pobreza del Niño una nueva fragancia de vida, la de la sencillez, preguntémonos: ¿Necesito verdaderamente tantas cosas, tantas recetas complicadas para vivir? ¿Soy capaz de prescindir de tantos complementos superfluos, para elegir una vida más sencilla?".



El Papa ha explicado que Jesús se ofrece a los fieles "todos los días de su vida" en el "altar" donde se hace "pan partido". Y ha especificado: "En Navidad recibimos en la tierra a Jesús, Pan del cielo: es un alimento que no caduca nunca, sino que nos permite saborear ya desde ahora la vida eterna".