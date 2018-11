Wenzel Eluney, el niño con autismo que eclipsa al Papa y enamora a medio mundo

El pequeño de tan solo siete años y autista no dudó en subir al estrado para ponerse a jugar delante del Papa.

Wenzel Eluney puede presumir de que ha eclipsado a todo un Papa. No solo, se ha ganado el cariño de medio mundo gracias a su humanidad, a su inocencia. Wenzel es solo un niño argentino de siete años que solo quería jugar. Lo quería hacer, no obstante, durante la audiencia general de Francisco. Y a fe que no dudó en acceder al escenario del Aula Pablo VI para jugar durante algunos minutos. El Papa, sorprendido de que esta vez todos los ojos se dirigieran fuera de su foco, entendió que algo sucedía. Y entonces, con sorna, dijo que el pequeño como buen argentino era insubordinado.