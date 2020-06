Piden reabrir el caso de Derrick Scott por su similitud con el de George Floyd

En su caso, el fiscal de distrito del Condado Oklahoma, eximió de responsabilidad a los agentes que intervinieron en el arresto de Scott aunque en el vídeo de la detención se le ve esposado y se le escucha gritar que no puede respirar , mientras pide ayuda.

En el vídeo, se puede escuchar a Scott gritar que no puede respirar y a un oficial responderle un “no me importa”. Minutos después, otro de los oficiales le contesta: “Tú puedes respirar bien”.

En este caso, el fiscal responsable del caso concluyó que los agentes procedieron correctamente tras revisar el video del arresto. Afirmó además, en este sentido, que no vio nada inapropiado y que tampoco existía evidencia de mala conducta por parte de los oficiales. “Ellos hicieron exactamente lo que debieron haber hecho de acuerdo con las circunstancias”, añadió.

Sin embargo, la madre de Scott, Vickey Scott, no coincide con las conclusiones oficiales. Ella piensa que el arresto fue una de las cosas más inhumanas que ha visto. "No hicieron nada por él. Lo trataron como si fuera un animal. Él trataba de recuperar el aliento, de respirar y ellos lo ignoraron todo el tiempo, como si no fuera una persona", apunta.