Todo lo que hay que saber sobre el Área 51 y qué puede pasar en el asalto

Lo que empezó como una de las muchas bromas que inundan Internet ha terminado convirtiéndose en una mediática y temeraria convocatoria masiva que ha puesto en guardia incluso a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos., una idea que lanzó, un estudiante de 21 años de Bakersfield (California), en Facebook el pasado mes de junio. En esa red social creó el evento llamado ' Storm Area 51, They Can't Stop All of Us' , animando a los usuarios arodeada de décadas de misterio para averiguar si efectivamente los militares esconden aliens en su interior y, de ser así, liberarlos. Normalmente estas iniciativas suelen tomarse como la broma que son, pero en esta ocasión se generó una viralización brutal y dos millones de personas se apuntaron a la aventura, para estupefacción de su propio creador