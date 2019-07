Área 51: el promotor del asalto dice ahora que era una broma y que se está volviendo loco

La idea de asaltar el Área 51 de Nevada se le ha ido de las manos a su creador: Matty Roberts. El joven fue el encargado de crear el evento de Facebook Storm Area 51, They Can’t Stop All of, al que ya se han encargado más de un millón de personas. En él, se invita a los usuarios de la mencionada red social a adentrarse en esta zona restringida, a la que rodean décadas de misterio.