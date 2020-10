Trump asegura encontrarse "mucho mejor": la Casa Blanca difunde imágenes de él trabajando

Primer parte oficial optimista

El asesor médico de Trump, Shaun Dooley, ha asegurado que el mandatario está recibiendo cuidado médico multidisciplinar , "todas las funciones de sus órganos son correctas y no tiene problemas en respirar. Está excepcionalmente animado", ha añadido.

Informaciones contradictorias sobre su evolución

En la rueda de prensa se han dado datos contradictorios con lo que se sabía hasta ahora, ya que Conley ha afirmado en cierto momento que habían pasado 72 horas desde el diagnóstico, lo que sitúa el positivo de Trump en el miércoles y no en el viernes, antes de su desplazamiento a Minesota el pasado jueves para participar en un acto de campaña de recaudación y en un mitin al aire libre.

El hecho de que se refiriera a Regeneron como Regeron ha puesto en duda esta rectificación. De hecho, una portavoz de Regeneron ha explicado en declaraciones a la CBS que es erróneo referirse a este tratamiento como "anticuerpos policlonales" como dice el comunicado de Conley, sino que se trata de "dos anticuerpos monoclonales". El comunicado de Conley no está firmado.

En lo que a las pruebas se refiere, en la rueda de prensa se ha insistido en que la confirmación por PCR del positivo se conoció en la tarde del jueves, aunque no se ha concretado si dio positivo en alguna prueba rápida anterior hecha con antígenos.

Por último, y a pesar del optimismo transmitido por el equipo médico en rueda de prensa, parece ser que Trump "desde luego que recibió oxígeno" el viernes. El doctor Conley se ha limitado a declarar en rueda de prensa que Trump "no está recibiendo oxígeno en este momento". Al ser interrogado por si lo recibió previamente, el militar sanitario no ha respondido directamente: "Esta mañana no ha necesitado".