Theresa May, con la voz quebrada y al borde de las lágrimas, ha anunciado hoy lo que era un secreto a voces. Deja el cargo el 7 de junio, por lo que será ella quien reciba aen su visita el Reino Unido. "La seguridad y la libertad ha guiado mi carrera, ha sido un privilegio servir a nuestra sociedad", ha señalado May que abandonadespués de su rotundo fracaso para sacar adelante el Brexit y ante los malos resultados de su partido en las elecciones europeas, según los sondeos. Será sustituida por lo que no habrá nuevas elecciones, pero los tories renuevan otra vez su liderazgo después del adiós de Cameron, víctima también del Brexit.

"Lo he dado todo·, ha declarado May que ha reconocido su gran pesar: "Es y siempre seguirá siendo un motivo de gran pesar para mí no haber podido entregar Brexit". Observada por su esposo Philip, May casi no pudo continuar ya que fue superada por las lágrimas mientras expresaba su orgullo por haber servido al país.