May, desesperada, incluye la posibilidad de otro referéndum en su nueva oferta de Brexit

La primer ministro hizo un llamamiento a los políticos para que se unieran a su propuesta "audaz", y les espetó que tenían "una última oportunidad" para obtener la salida del Reino Unido de la UE. "He intentado todo lo que puedo para que esto pase", dijo. "He ofrecido hasta renunciar al trabajo que amo". May dijo que quería "ayudar" a los parlamentarios a votar por el proyecto de ley, y que estaba haciendo una "oferta seria" para asegurar el Brexit antes de que este "se nos escape".

De hecho, May apuesta por un acuerdo que conlleva una gran argucia pues incluirá la posibilidad de celebrar o no celebrar una nueva consulta popular sobre la permanencia en la UE . "Yo soy contraria a esa opción, pero admito que hay parlamentarios que la quieren", ha declarado May durante un discurso en Londres, anunciado como un 'new deal' para el Brexit. "Esto significa que si hay diputados que quieren un segundo referéndum, deberían votar a favor de la ley".