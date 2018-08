Afectados de la explosión de Tui reclaman al fiscal de las ayudas que perciban estén exentas

En el manifiesto central de la manifestación , han advertido que continuarán con las movilizaciones en caso de no obtener respuestas por parte del Gobierno a sus reivindicaciones. "Señores políticos, no permitiremos que se olviden de nosotros. Esperamos no tener que volver a juntar a toda la ciudadanía para alzar nuestra voz en las puertas de La Moncloa, pero si es necesario, no duden que así lo haremos. Señor Presidente, ayuda a esta gente", han proclamado.