Los Reyes viajan este lunes a Cuba para una visita de Estado histórica en plena 'resaca' electoral en España

Por eso el Gobierno español se ha empeñado en mantener el viaje, al tiempo que ha defendido que la convocatoria electoral no supone ninguna interferencia. "Al día siguiente (de las elecciones) ya no hay debate político y el Rey no tiene ninguna misión concreta que ejercer. Podría estar más preocupado si lo mandásemos el día antes, pero después no hay ninguna interferencia con nada", justificaba esta semana, en una entrevista en la Cope, el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, que acompañará a los Reyes.