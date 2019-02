El presidente de Vox, Santiago Abascal, tiene como objetivo de lograr "millones" de votos en las elecciones generales del 28 de abril. De esta forma, quieren superar "el chantaje del voto útil y el voto del miedo" y han avisado de que, tras los comicios, su formación no será una "muleta inútil ni despreciada" de otros partidos políticos, que cree que ya han demostrado en Andalucía que "tienen miedo y no se atreven al cambio".

"A las elecciones generales no salimos para ser el bastón de nadie, para ser una muleta inútil ni despreciada , para ser la llave de nadie. Son unas elecciones a las que salimos para ganar ", ha proclamado aprovechando el ejemplo de los pasados comicios al Parlamento de Andalucía, en los que Vox llegó a un acuerdo con el PP para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta, que a la vez fue apoyado por Ciudadanos.

Abascal ha asegurado sentirse "muy honrado" de la actuación de Vox tras esas elecciones andaluzas --en las que consiguió doce diputados-- pero ha censurado que PP y Cs están demostrando que "no saben hacerlo y no están haciéndolo bien". "Hemos hecho lo correcto, pero tienen miedo. Cuando hay que cambiar las cosas no se atreven", ha reprochado.