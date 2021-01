Un abogado y exmosso, tras el recurso que ha frenado el aplazamiento de las elecciones catalanas

Asegura no ha sido inspirada por ningún entorno político

Este abogado, que es licenciado en Filología Hispánica y actualmente estudia Telecomunicaciones, ha provocado este martes la decisión del alto tribunal catalán de mantener provisionalmente la cita electoral el 14F, en una iniciativa que asegura no ha sido inspirada por ningún entorno político.



En 2017, Josep Asensio presentó una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo -posteriormente archivada- contra la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela a raíz de su decisión de enviar a prisión preventiva a los líderes independentistas del "procés".



Asensio también interpuso en 2014 una querella contra la familia Pujol en la causa que abrió una juez de Barcelona para averiguar el origen de su fortuna, poco después de la carta de confesión del expresidente de la Generalitat, un proceso en el que, como la mayoría de acusaciones populares, acabó desistiendo de ejercer acciones penales.



En 2001, cuando todavía ejercía de mosso d'esquadra, se querelló contra el ex director general de Seguridad Ciudadana de la Generalitat Xavier Martorell -un caso que acabó archivado-, por dictar instrucciones que afectaban al funcionamiento interno de los Mossos d'Esquadra.



En una entrevista en la emisora Rac1, Asensio ha recalcado hoy que no hay "nadie", ningún partido ni entorno político, tras su iniciativa, y ha explicado que ha impugnado el decreto del Govern porque entiende que no es un instrumento legal para suspender las elecciones, dado que ninguna de las leyes que regulan los comicios prevén una pandemia como motivo de aplazamiento.