Cataluña retrasa las elecciones al 30 de mayo: a quién beneficia y a quién perjudica

El vicepresidente en funciones de presidente de la Generalitat, Pere Aragonès , ha firmado este viernes el decreto por el que el Govern pospone las elecciones catalanas del 14 de febrero y las convoca para el 30 de mayo. Una decisión peliaguda, como también lo es que el Gobierno central se resista a confinar domiciliariamente , algo que los datos de esta tercera ola y gran parte de los expertos piden. Pero no. Veremos si el retraso de las elecciones cambia este criterio que Salvador Illa, ministro de Sanidad y candidato, y el mismísimo Fernando Simón, no ven necesario ahora. Pero esta tercera ola es peor que las dos anteriores, más contagios - o más detecciones como dice Sanidad- conlleva más ingresos, más UCI ocupadas y más muertes.

Los perjudicados

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ya ha advertido de que analizarán el decreto que concrete estos aspectos técnicos porque considera que no se pueden cambiar "las reglas de juego una vez iniciada la partida", ya que cree que no se deben poder hacer cambios en trámites como las candidaturas ya presentadas para el 14F, y no descarta la posibilidad de impugnarlo. Bien, no le ha sentado.