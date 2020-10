Almeida apoya sin fisuras a Ayuso: "El 57% de la población española ha dicho que no al plan"

"No estamos para evaluar ni tutelar ni suplantar a una administración con todas sus facultades". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha lamentado este jueves que quienes querían "ayudar" hayan acabado "utilizando el BOE para no tener que dialogar y acordar" . ¿Qué ha cambiado en diez días para suplantar las competencias de una Administración?.

Almeida ha dejado claro que Sánchez ha cambiado de opinión en diez días aunque ha confirmado que Madrid cumplirá la ley (tiene un plazo de 48 horas) , pero pide a Sánchez que respete la palabra dada. El alcalde ha señalado que no solo Madrid ha dicho no a los planes de Sanidad sino que ha sido el 57% de la población española si se tiene en cuenta a las comunidad que han votado en contra de lo publicado en el BOE, por cierto, dice Almeida, "horas después de la reunión, lo que indica que podría estar preparado".

El también portavoz nacional del PP ha asegurado que "esta crisis no se resuelve con imposiciones, sin criterios técnicos, más allá de intereses políticos". Si bien, ha puesto en valor que los madrileños demostrarán "la sensatez y responsabilidad que siempre los ha guiado".

El alcalde matritense explicaba ayer que en caso de que la capital tenga que adoptar restricciones a la movilidad en su totalidad para frenar el aumento de contagios por coronavirus, estas "no supondrían un confinamiento" como el establecido en la primera ola de la pandemia.

"Hay que transmitir que las restricciones en la movilidad no es el confinamiento, y que las medidas de la Comunidad no suponen un confinamiento tal y como lo conocimos los madrileños", expresaba, para añadir que "Madrid no se puede permitir un confinamiento así bajo ningún concepto".