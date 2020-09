El "consenso" del artículo 14.1 del Consejo Interterritorial: la batalla legal entre Madrid y el Gobierno

Madrid: "No tiene validez jurídica porque no hay consenso"

“ Nadie lo entiende, ni los madrileños ni los españoles ”, ha dicho. Y la respuesta del Gobierno de Ayuso no se ha hecho esperar. Ha llegado con contundencia y a través del consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, quien directamente ha tildado de “falso” que se haya tomado una decisión colegiada y ha subrayado que la orden ministerial “no tiene validez jurídica” porque “no ha sido acordada por consenso como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial ”. “Por tanto, jurídicamente no es válido”, ha reiterado, pero, ¿es esto así?

¿Qué dice el artículo 14.1?

Sin embargo, en él no se especifica si ese consenso ha de ser plenamente unánime o si basta con una mayoría, como en este caso, amplia, del 70% según ha afirmado Illa.

En este sentido, la Comunidad de Madrid defiende, como parte directamente afectada por las restricciones, que con ellos, como con las comunidades que han votado 'no', no existe consenso porque no están de acuerdo con las medidas decididas por el Ministerio de Sanidad, al igual que, han insistido, tampoco lo estaban antes del Consejo Interterritorial, afirmando que es “falsa” la afirmación de Illa al decir lo contrario durante su comparecencia.