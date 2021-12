Almeida cree que Pedro Sánchez debe convocar una comisión de delitos de odio por el caso de Canet de Mar

Las graves amenazas proferidas a la familia de Canet de Mar han copado el debate político estos últimos días. El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , convocase una comisión de delitos de odio por una " presunta agresión homófoba que no fue tal" en Madrid y que no lo esté haciendo cuando " acosan" a un niño y a su familia en Canet de Mar (Barcelona) por "querer estudiar español".

"Recuerdo, y ustedes lo recordarán perfectamente, cuando se produjo una presunta agresión homófoba que no fue tal en la ciudad de Madrid -en Chueca, el pasado septiembre- Pedro Sánchez, corriendo, convocó una comisión contra los delitos de odio que dijo que él iba a presidir. ¿Por qué no la convoca ahora?", se ha preguntado el también alcalde de Madrid en declaraciones a los medios antes de presentar la programación navideña del Ayuntamiento.

"¿Por qué ante el acoso de un niño de cinco años y su familia, motivado por el odio, porque no hay otra razón, en este caso de los independentistas, por qué no convoca una comisión? (...) ¿Por qué no es capaz de tener la dignidad de romper con sus socios, que desde la Generalitat y desde las instituciones, están acosando a un niño de cinco años y su familia simplemente por querer estudiar en español?", ha continuado su razonamiento.