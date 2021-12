La Fiscalía investiga los mensajes de acoso en redes al niño de Canet de Mar que quiere estudiar en castellano

Entre las afirmaciones que circulan en redes sociales figuran mensajes del tipo "me apunto a apedrear la casa de este niño . Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian", cuyo autor, según algunas fuentes, es un profesor universitario de la UAB.

Otros mensajes que circulan por WhatsApp, según el diario El Mundo, serían: "Este niño se debe de quedar sólo en clase"; "los padres del resto de familia deben dejar al niño solo, los niños no deben volver hasta que esta situación no se arregle, y así en cada lugar dónde pase"; "Apartheid a la familia que quiere destruir nuestra escuela y nuetro modelo. No son bienvenidos ya que no quieren a Cataluña. Ya se pueden ir por dónde han venido".