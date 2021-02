Socios de Amnistía Internacional se dan de baja de la organización por su apoyo al rapero Pablo Hasél

📢 Rapear no es delito.

📢 Rapear no es delito.

📢 Rapear no es delito.



99.000 personas habéis apoyado nuestra petición online para que casos como el de Pablo Hasél no vuelvan a repetirse. ¿Nos ayudáis a llegar a 100.000? ¡Firma, RT! https://t.co/PWYo9TLKMC #PabloHaselLibertad pic.twitter.com/R6S8Y5IkFJ