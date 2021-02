Más cárcel para Hasél: confirmada otra condena de más de dos años por amenazas

El Gobierno critica la postura de Echenique

El caso Hasél ha llegado al Congreso y no solo en un audio para escuchar sus temas como hizo un diputado de la CUP. El Gobierno ha reprochado al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, no haber condenado los actos violentos en las manifestaciones derivadas del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, y le ha pedido responsabilidad desde su puesto público para no alentar las protestas que la formación morada ha evitado condenar. Unas protestas en las que se mezclan las reivindicaciones pacíficas en defensa de la libertad de expresión, que muchos consideran atacada y los grupos violentos que aprovechan los actos para destrozar mobiliario urbano y enfrentarse a la policía.