" La pérdida de casi un millón de votos en Cataluña , y la huida continua y sin parangón de afiliados y cargos electos muestran a todas luces un liderazgo y una estructura de partido que no funciona", por lo que exigen, en una carta enviada a los medios, "responsabilidades" de forma "imprescindible e inaplazable".

Para los críticos, el resultado no se deben solo a una " mala campaña electoral, sino de un cúmulo de desaciertos, de errores estratégicos y de comunicación , de liderazgo y dirección que se han ido produciendo estos últimos años y que culminan con una campaña electoral fallida".

Asimismo, han apuntado otros fallos como no presentar una moción de censura al expresident Carles Puigdemont , "mostrarse como un eterno partido de oposición" o pretender aglutinarse electoralmente con PP y PSC para concurrir juntos en coalición electoral "en vez de mostrar a Cs como un proyecto diferenciado ".

Una dimisión que "no soluciona nada"

La respuesta de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ha tardado en llegar ya que no se plantea ni su dimisión ni tampoco el cese de ningún otro responsable del partido por su hundimiento en las elecciones catalanas; "si esto solucionara el problema, estaríamos en otro escenario, pero la verdad es que no", ha dicho este lunes.