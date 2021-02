Ciudadanos se hunde sin remedio: Arrimadas paga caro su huida a Madrid tras vencer

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha convocado una reunión urgente del Comité Ejecutivo este lunes y no es para menos porque el descalabro electoral que han sufrido es histórico. Ni el cambio de candidato para poder evitar la sangría de la mano de Carlos Carrizosa no ha surtido el efecto deseado. El problema no era de candidato sino de partido. El hecho de que la joven candidata elegida en primarias para la carrera presidencial, Lorena Roldán, dejara el partido y se fuera al PP demostró que Ciudadanos ha quedado irremediablemente tocado tras el adiós de Rivera.