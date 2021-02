El efecto Illa gana, pero suma el independentismo hegemónico

Cataluña sigue partida en dos. Los independentistas ganan terreno y superan el 50% de los votos y logran una mayoría absoluta en escaños . El efecto Illa no contiene esa hegemonía aunque gana en votos pero no en escaños. Solo la incapacidad del independentismo de unirse puede evitar que gobiernen juntos. Es una opción.

La realidad es que la gobernabilidad en Cataluña no va a ser fácil. La victoria Salvador Illa, que demuestra el acierto de Sánchez que conoce a los españoles como pocos, no ha sido suficiente para impedir una mayoría absoluta de los independentistas en el Parlamento de Cataluña, aunque ahora es ERC la que supera por fin a JxCat. Y eso sí tiene consecuencias porque el partido de Puigdemont se ha convertido en uno más radical que el de Junqueras. No olvidemos que ERC y PSOE tienen un pacto en Madrid que puede hacer que un Gobierno de izquierdas junto con los Comunes, que resisten e igualan sus resultados y han ofrecido a Illa su apoyo, gobierne en Cataluña y en Madrid.