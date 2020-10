Ayuso aboga por políticas "dialogadas con el Gobierno" para volver a las restricciones por zonas

También se ha referido al planteamiento del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, quien en una entrevista en El País, recogida por Europa Press, ha indicado que quiere llegar a Navidad con una incidencia acumulada de 25 casos positivos por cada 100 000, para lo que cree que "tal vez sea necesario hacer una parada, un 'stop and go', como dicen en la Fórmula 1, durante unos días definidos". Ayuso ha sentenciado que "el objetivo es que no haya contagios, no 25, que no haya ninguno".