El padre de los tres niños desaparecidos del centro de tutela de Aranjuez cree que la madre se los llevó a Córdoba

La Policía busca a tres hermanos que llevan una semana desaparecidos del centro tutelado en el que vivían en Aranjuez, en Madrid. Tienen 5, 7 y 9 años. El domingo 14, después de una salida programada con su madre, no regresaron al hogar de acogida. Los padres están separados y se les ha retirado la custodia de los menores, pero disfrutan del régimen habitual de visitas . El padre asegura que ella tiene los teléfonos apagados y la policía la busca como la principal sospechosa de la desaparición de los pequeños, que podría haber huido con ellos en tren. La madre tiene 27 años y se habría fugado con ellos por "desesperación por no haber podido recuperar su custodia". La denuncia se puso ante la Policía Nacional y Guardia Civil, que los está buscando en Madrid y Córdoba.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Aranjuez busca, con ayuda de otras unidades y de la Guardia Civil, a la mujer que no entregó a sus hijos en un centro de menores de la Comunidad de Madrid en esta localidad el día 15 de noviembre, tal y como estaba estipulado. Los hechos ocurrieron el 15 de noviembre en la residencia infantil Madre Teresa de Aranjuez. Los niños, Jonathan, Adán e Izan, de 9, 5 y 7 años, tenían una estancia de una horas programada con la madre, de 27 años, pero al terminar no apareció con ellos, ni tampoco al día siguiente. Dos de ellos necesitan medicación.

Miguel Cebrián , padre de los niños, ha hablado en El programa de Ana Rosa. "No sabemos nada, estamos llevando la situación como se puede. El mayor es hiperactivo y tiene que tener medicación diaria, y el mediano está recién operado de vegetaciones y amígdalas y tiene que tener sus revisiones del médico". Miguel asegura que "con la madre no tenía ningún tipo de relación". El día de la desaparición, el padre se cruzó con Nieves y ésta le preguntó "qué tal los niños y qué tal el fin de semana". En el centro no dio ningún tipo de señal de que fuera a efectuar el secuestro. El padre comenta que las salidas fuera de la residencia constaban de unas "cuatro o cinco horas" tras superar las visitas supervisadas de menor duración. Además, añade: "Ella supongo que estaría con su pareja seguramente".

Miguel sospecha que la madre se haya podido trasladar a Córdoba con los niños porque "su pareja era de allí". El padre cuenta porqué ninguno tenía la tutela de los menores: "La relación no la teníamos bien, no teníamos la situación laboral bastante bien y decidieron retirarnos a los niños". Por otra parte, señala que a Nieves "se le dieron más oportunidades". Miguel asegura que "se le dieron a los niños dos o tres veces pero en ningún momento hizo las cosas bien y se los retiraron".

"Ahora es la oportunidad que me han dado a mí para recuperarlos y ése es el palo que me llevo", declara el padre de los menores. Miguel cree que "el detonante ha sido el ver que ella no tenía las visitas como antes, que le han puesto el impedimento de que ahora tiene que hacer todo de nuevo y no va a ser igual de fácil que antes". Además añade: "Creo que le ha entrado la desesperación, ha cogido a los niños y se ha ido".