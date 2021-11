La madre de los niños de Aranjuez se los habría llevado por miedo a que el padre recuperara la tutela

Los niños estaban bajo la tutela de la Comunidad de Madrid desde el año 2016 y ambos padres tenían derecho a visitas. Miguel asegura que " con la madre no tenía ningún tipo de relación ". El día de la desaparición, el padre se cruzó con Nieves y ésta le preguntó "qué tal los niños y qué tal el fin de semana". En el centro no dio ningún tipo de señal de que fuera a efectuar el secuestro. El padre comenta que las salidas fuera de la residencia constaban de unas "cuatro o cinco horas" tras superar las visitas supervisadas de menor duración. Además, añade: "Ella supongo que estaría con su pareja seguramente".

Miguel sospecha que la madre se haya podido trasladar a Córdoba con los niños porque "su pareja era de allí". Una corazonada que ya ha comunicado a la policía pero el padre comenta que aún siguen sin "ninguna pista de ellos". Por otro lado, Miguel habla de la conversación con la madre de Nieves: "Ella no me ha dado ningún tipo de información, me ha dicho que no sabe nada". Además asegura que "no ha hablado con nadie más de su entorno".