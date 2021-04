La campaña de las elecciones madrileñas pasa su ecuador con el punto más alto de tensión

Gabilondo: "Indigna la indiferencia de la candidata Ayuso"

Ayuso: "El sanchismo y el comunismo han abandonado el socialismo"

Bal: "El señor Iglesias le ha retirado la palabra a los madrileños"

Sobre el líder de Podemos ha dicho que no le ha retirado la palabra a la candidata de Vox, sino que se lo ha hecho a los madrileños y ha calificado su actitud como "una falta de respeto" a los votantes: “El señor Iglesias le ha retirado la palabra no a la señora Monasterio, no a mí. No. El señor Iglesias le ha retirado la palabra a los madrileños, le ha retirado la palabra a los votantes. En definitiva, les falta al respeto cuando les retira la palabra porque tiene obligación de explicar cuáles son sus propuestas”.