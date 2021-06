Darias defiende que los contactos estrechos del macrobrote de Mallorca deberían seguir confinados: afecta ya a 12 CCAA

La ministra de Sanidad, Carolina Darias , ha comparecido este miércoles tras la tradicional reunión del Consejo Interterritorial , una cita que se ha prolongado durante “seis horas” y que ha tenido uno de sus ejes centrales de discusión en el macrobrote surgido en Mallorca , junto a otros también derivados de distintos viajes de fin de curso por parte de los grupos más jóvenes, a los que aún no ha llegado la vacunación contra la covid-19 .

Ante el sexto día de subida consecutiva de la incidencia , que además se ha incrementado hoy en casi 11 puntos , situándose en el acumulado a 14 días en 107,17 casos por 100.000 habitantes , Darias ha reconocido que se aprecia un cambio en la tendencia , si bien ha destacado que “en estos momentos no se aprecia un impacto en la presión hospitalaria”, y ha llamado a confiar en la vacuna, "respetar los protocolos dados" y " no bajar la guardia" todavía porque, según ha vuelto a reiterar, estamos cerca de “acorralar al virus”.

“La distinta incidencia acumulada se muestra con un comportamiento diferenciado según sea el tramo etario. De mayores de 40 está prácticamente en descenso y en los menores de 40 incrementada . Estamos cada vez más cerca de acorralar al virus y acabar con él, pero no podemos bajar la guardia y los datos lo ponen de manifiesto”, ha señalado, exactamente, indicando que la vacuno claramente está teniendo un impacto en el control de esa incidencia.

En este sentido, Carolina Darias ha insistido en hacer un llamamiento a la “responsabilidad” en los jóvenes, pues aún no tienen cobertura de vacunación y, por tanto, ha recordado, no están protegidos: “La llamada a la prudencia es absolutamente necesaria. Me quiero dirigir a toda la ciudadanía, y especialmente al a gente joven: sabemos del esfuerzo y los sacrificios. Estamos cada vez más cerca, pero pedimos un poco más”, ha dicho, antes de ahondar en las cifras del macrobrote de Mallorca.