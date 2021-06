Radiografía de la pandemia en España: la vacuna funciona, pero los veinteañeros llegan a incidencias de riesgo extremo

Este lunes, tanto el propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, señalaban durante su comparecencia para hacer análisis de la situación que el incremento de casos estaba asociado “a los grupos no vacunados” , o lo que es lo mismo, los grupos más jóvenes .

Ellos son ahora los más expuestos y los que representan el mayor volumen de casos . En primer lugar porque no están protegidos, al no haber recibido la mayoría ninguna dosis ; y en segundo porque son además los grupos que más volumen de interacción social generan , algo de lo que siempre se ha servido el virus para propagarse con mayor rapidez.

Las cifras están ahí y el Ministerio de Sanidad, --que subraya que "no se ha de estigmatizar" a los jóvenes--, ya las incluye de manera sucinta y específica en su informe, en el que desde hoy añade también por grupos de edad cómo evoluciona la incidencia. El dato es revelador: los jóvenes de entre 12 y 19 años , así como el grupo etario de los 20 a 29 , tienen más del doble de la incidencia nacional ; o lo que es lo mismo, incidencias que se asocian a los niveles de riesgo extremo por covid, en el caso de los veinteañeros .

La vacuna funciona

No es casual, como viene advirtiendo Sanidad, que los grupos con menos cobertura de vacunación sea específicamente los que más se están contagiando. “El virus no infecta a quien quiere, infecta al que puede”, dijo ayer la secretaria de Estado de Sanidad, y si bien Fernando Simón recordaba que la vacunación con pauta completa t enía alrededor de un 90% de eficacia en la protección contra la covid , lo cierto es que el impacto de las vacunas es ya muy claro .

La excepción en lo que es la evolución de la incidencia en los grupos no vacunados, como indicó Fernando Simón, la ponen los menores de 11 años, los únicos de ese bloque que no experimentan un significativo ascenso, sino más bien un “ligero descenso porque, según manifestó, “tienen una probabilidad de transmisión menor que los diferentes grupos de no vacunados”.