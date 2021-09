Darias lamenta el fallecimiento del expiloto Jorge Lis, que no quiso vacunarse: "Una lección de vida y una invitación a protegernos"

“Desde la importancia de estar protegidos, hoy quiero mostrar también las condolencias y la lección de vida de un piloto que ha fallecido por covid, –el piloto Jorge Lis–, y también mis condolencias a su familia… En su momento no quiso vacunarse y su hermana, a través de los medios de comunicación, ha manifestado el pesar por haber tomado esta decisión de no vacunarse. Por tanto, una lección de vida y una invitación a protegernos, a seguirnos cuidando. Sobre todo, tenemos la oportunidad de vacunarnos; una oportunidad que todas las autoridades sanitarias ofrecemos a la población de este país. El comportamiento de la ciudadanía ha sido ejemplar, pero es verdad que tenemos que seguir avanzando a esas personas que todavía no han recibido la pauta de vacunación completa. Por tanto, el Ministerio está volcado en esta campaña de vacunación”, ha manifestado.