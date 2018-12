Casado tras el asesinato de Laura Luelmo: “La PPR es la mejor fórmula para que asesinos y violadores estén en la cárcel”

El líder del PP, Pablo Casado, en la sesión de control al Gobierno, tras conocerse la muerte violenta de Laura Luelmo ha hecho pedido a los grupos no derogar la Prisión Permanente Revisable (PPR). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que su Ejecutivo no tomará ninguna decisión al respecto hasta que no se pronuncie el Tribunal Constituciona.

“Hago un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no eroguen la PPR, la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y hacer que los asesinos y violadores estén donde tengan que estar, que es en la cárcel, ni en permisos, ni menos saliendo a la calle cuando no están reinsertados”, ha sentenciado en el Congreso, el líder del PP, Pablo Casado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha asegurado a Casado que “la PPR está en vigor y no ha evitado este cruel asesinato, no obstante, el Gobierno no va a derogar la PPR hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie”.