Teófilo Jiménez, el novio de Laura Luelmo, un brillante piloto de motocross al que todos apoyan hoy

telecinco.es

Sumido en el silencio y la desesperación, corrió a Huelva en cuanto se enteró de la desaparición de su novia, Laura. Fue con la última persona que habló con ella y justo en esa conversación Laura le dijo que se sentía observada por uno de sus vecinos. Justo ha sido ese vecino que la observaba a todas horas, Bernardo M, de 50 años, el que ha sido detenido por la Guardia Civil como el principal sospechoso del asesinato de Laura.

Teófilo Jiménez, el novio de toda la vida de Laura Luelmo, apoyan al joven en el peor momento de su vida. Lo hace la gente que compartía con él una pasión, la de motocross. En un mensaje que rescata Los compañeros de, el novio de toda la vida deapoyan al joven en el peor momento de su vida. Lo hace la gente que compartía con él una pasión, la deEn un mensaje que rescata Zamoranews se muestran las condolencias de sus compañeros.

Los compañeros de Teofi, recuerdan su relación con Laura

"Hoy hemos recibido un mazazo difícil de digerir. Hoy 17 de Diciembre, se ha dado fin a la Esperanza por volver a ver a Laura con vida. Una vida truncada cuando comenzaban a aflorar en su plenitud los sueños de un futuro con trabajo, con su Teofi, con sus familiares, con sus amigos. Había tocado luchar por acabar la carrera y era la hora de mirar con ilusión las oportunidades que se abrían camino. Lejos de su tierra, pero ilusionante".Son las primeras palabras de los amigos de Teofi después de conocer que el cuerpo de Laura había aparecido sin vida. Ya se sabe que uno de sus cevinos de El Campillo ha sido detenido como sospechoso de su asesinato.

Clemente, uno de los amigos de Teófilo Jiménez relata algunos aspectos de la personalidad de Laura, a la que conoció, según relata en Zamoranews, en una carrera de Súper Cross en Rivilla de Barajas. Allí, relata el amigo, se juntaron por primera vez con "los nervios previos a la carrera, que se entrelazaban con las risas, los recuerdos de otros años en esta localidad".

Y ahí Clemente se centra en Laura, esa chica que escuchaba y reía. "Me pareció una chica inteligente, discreta y sabiendo estar en todo momento. Yo que soy mucho de meterme con la gente que me cae bien, la dije que siempre esperaba su "Me gusta" en las fotos que subía de "Teofi" y que cuando lo hacía, le comentaba a mi mujer: "Mira ya ha dado me gusta Laurita a la foto de Teofi".

Clemente se pone en la piel de su amigo y reconoce que nadie sabe cómo se puede canalizar la marcha de una persona querida. "Una marcha trágica que va a dejar marcados a las personas que la querían, que la amaban". Y de manera muy especial a "mi amigo Teofi", ese gran piloto, pero mejor persona, que "tendrá el apoyo de todos nosotros, de sus familiares y amigos. Clemente reconoce que pese a todo el apoyo "esa falta no la llena nada ni nadie. La famosa frase de que el tiempo lo cura todo, creo realmente que es banal cuando se trata de algo muy afín, de algo muy querido. Una parte del corazón queda dañado para siempre, se va con la persona querida y eso no tiene trasplante posible".



TEOFI es una persona que se hace querer rápidamente porque es incapaz de hablar mal de nadie, solo conoce el trabajo y el esfuerzo, tanto a nivel laboral como de Piloto. Lo que ha conseguido a lo largo de estos años, ha sido a base de mucho, muchísimo trabajo y dedicación, pero sobre todo está el Valor de AMISTAD que el conjunto de PILOTOS tiene sobre él y yo me quedo con ello. Veo el mundo del Motor con una perspectiva diferente porque escucho desde fuera, me hablan, opinan sobre TEOFI y de verdad os digo que ES MUY QUERIDO en el "MUNDO DEL MOTOR". Por eso ahora, el dolor que vive éste mundo por el trágico desenlace de LAURA, es real y nos ha dejado a todos muy tocados. La Justicia realizará su trabajo pero la sonrisa tardará mucho en volver a nuestras caras. Los recuerdos no se borran fácilmente y el "DESECHO" que ha segado la vida de LAURA, disfrutará de los derechos que le confiere la Ley.



No sé si está bien o mal lo que acabo de escribir pero no me lo podía dejar dentro. Admiro y quiero mucho a TEOFI, me sale mi vena paternal, intento escapar de la ira que me produce el saber que habrá un culpable y que la Justicia será benevolente como está ocurriendo actualmente, pero necesito guardar la compostura.

TEOFI, hoy el mundo que te rodea y que has creado en torno al Off Road, está a tu lado, dolorido e incrédulo ante lo ocurrido pero estamos AQUÍ para lo que necesites. MUCHA FUERZA CAMPEÓN

Un piloto reconocido

Teófilo Jiménez es un piloto reconocido que vivía su pasión por los circuitos de España. Este mismo agosto, el alcalde de Rivilla de Barajas, Anselmo Sanz reconocía que “a lo largo de estos años, los mejores pilotos a nivel mundial han pasado por Rivilla. Entre ellos se encontraba Teófilo. Sanz destacaba entonces la presencia "de los tres líderes de la general del campeonato de motocross en la categoría reina MX1, Eduardo Esteban, Teófilo Jiménez y Jorge Prieto”, tres pilotos que "ya cuentan en su palmarés con el Campeonato de Castilla y León y para los que una victoria en Rivilla les supondría afianzarse en la general de la prueba”".