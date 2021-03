Las restricciones que habrá en España durante la Semana Santa todavía están en el aire . Este miércoles, el Gobierno y las Comunidades Autónomas no alcanzaron un acuerdo sobre las medidas a imponer, y emplazaron a la Comisión de Salud Pública a realizar una propuesta de acciones coordinadas que se presentará en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Así, habrá que esperar al próximo miércoles para ver qué tipo de medidas se imponen. El Gobierno central apuesta por un cierre - del viernes 26 de marzo al viernes 9 de abril, en principio- para limitar la movilidad , pero no quiere tomar una decisión sin la unanimidad de todos los territorios.

A pesar de no haber llegado a un acuerdo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, fue clara en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial: " Nuestro objetivo sigue siendo salvar vidas, no salvar semanas".

Ayuso no entiende por qué hay que "cerrar por cerrar"

Parece ya habitual que la posición de la Comunidad de Madrid en este tipo de medidas sea totalmente contraria a la del Gobierno Central. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido siempre que no hay que establecer cierres perimetrales "más días de los necesarios" y su opinión en esta Semana Santa vuelve a ir por el mismo camino.

En una entrevista en 'esRadio', la dirigente ha asegurado que imponer este tipo de cierres perimetrales durante los meses de octubre y noviembre "no han impedido una tercera ola", y ha vuelto a defender a la capital como una zona totalmente controlada: "Se ha demostrado que no es Madrid quien está contagiando, que el virus no entiende de fronteras ni de origen", ha manifestado.