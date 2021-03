La postura de los técnicos del Ministerio ya la comentó ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien subrayó que la reapertura de las fronteras autonómicas no se debe ni siquiera plantear si no se dan las condiciones.

¿Cuál es el objetivo?

Por lo que reiteró su llamada "a la prudencia, la responsabilidad y al sentido común. Estamos en el buen camino, pero no nos podemos confiar. Estamos en pleno proceso de vacunación, cogiendo ritmo y es importante que salga bien ", urgió.

Un mensaje en el que ha abundado este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha reiterado una llamada a la "prudencia" y no hacer una desescalada "abrupta" para no asistir a una cuarta ola de la pandemia.

Las restricciones, por comunidades

Por su parte, el sector hostelero gallego mira para estos días festivos con el "miedo" de poder dar "pasos en falso" y pagarlo durante la temporada de verano, en la que ya tienen la vista puesta. El 99 % de los gallegos pueden volver a salir de su ayuntamiento a aquellos que tengan su misma incidencia, salvo en las áreas de Ferrol, A Coruña y Pontevedra, que solo lo podrán hacer en su misma área sanitaria. También puede haber reuniones de no convivientes, hasta cuatro personas, reabren los centros comerciales los fines de semana y la hostelería vuelve a funcionar en 303 de los 313 municipios , si bien en algunos de ellos solo en las terrazas, hasta el 50 % de aforo.

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha reiterado este lunes 1 de marzo su postura totalmente contraria a suavizar las restricciones para evitar contagios de covid-19 en Semana Santa. Ha reconocido que Asturias, junto a Comunidad Valenciana, tuvo en Navidad las medidas más duras de toda España. "Y aún así no sirvieron", ha apostillado. " Aquí que se olvide la gente de visitas, de fiesta, de que vayamos a permitir aglomeraciones o de que vayamos a relajar medidas horarias o de hostelería ", ha dicho Barbón.

Desde el pasado lunes, La Rioja, que mantiene el cierre perimetral de la comunidad, permite los desplazamientos entre sus municipios y la apertura de la actividad no esencial, cerrada desde el 22 de enero. Las reuniones sociales están limitadas a seis personas no convivientes y la movilidad nocturna está restringida entre las 23:00 y las 5:00 horas , ha recordado la portavoz del Gobierno.

Mantiene el cierre perimetral de la comunidad, de las provincias y de la ciudad de Teruel, que podrá abrir los interiores de hostelería, restauración y de los centros deportivos con un aforo del 30 %, y también podrá alargar hasta las 20 horas de lunes a jueves el cierre de los establecimientos no esenciales y hasta las 18.00 horas de viernes a domingo.

El toque de queda empieza a las 23 horas y el número de personas en encuentros sociales pasa de 4 a 6. En la provincia de Zaragoza se amplían los horarios de las actividades no esenciales hasta las 20 horas todos los días; en la de Teruel se mantienen los aforos vigentes y la de Huesca podrá ampliar las actividades hasta las 22 horas o hasta su horario habitual.

Desde la comunidad se plantean levantar medidas en la restauración pero no el toque de queda ha comunicado la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó. Preguntada sobre si es partidaria de decidir las medidas para Semana Santa de forma conjunta entre las comunidades autónomas, Budó ha contestado que las decisiones se tienen que tomar en función de cómo evolucione cada territorio , ya que cree que probablemente la pandemia no tendrá la misma evolución en todo el Estado, y ha reiterado que la Generalitat tomará las decisiones que crea oportunas para Cataluña.

La Junta ha aliviado el horario de las actividades no esenciales hasta las diez de la noche y ha levantado el cierre perimetral de las provincias, no así el de la comunidad. Conserva el grueso de las medidas del nivel cuatro de riesgo, el máximo, que incluyen el cierre del interior de la hostelería , centros comerciales y gimnasios. Toque de queda de 22 a 6.

El gobierno regional prefiere adoptar medidas "sensatas y equilibradas", en función de la evolución de la pandemia, para proteger la salud de los ciudadanos y no poner en peligro la "maltrecha" economía , en palabras de su presidenta , Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha manifestado este martes que "el primer objetivo" que hay que plantearse "en los próximos días" es levantar el toque de queda.

Al menos durante otras dos semanas el límite a la movilidad seguirá establecido de 23.00 a 6.00 horas y el cierre de hostelería a las once de la noche, así como la prohibición de reunirse en domicilios con personas no convivientes, aunque sí podrán hacerlo en grupos de 6 en terrazas. Hay restricciones de movilidad en un total de 25 zonas sanitarias básicas y ocho localidades de la región de donde no se puede entrar ni salir salvo para motivos justificados, como trabajar o ir al médico.