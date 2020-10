Madrid recurrirá este viernes ante la Audiencia Nacional la orden de Sanidad y pedirá medidas cautelares

"Esta comunidad no está en rebeldía. Este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas, porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto". Con esas palabras advertía Isabel Díaz Ayuso de que su Ejecutivo no iba a renunciar a la batalla legal a cuenta de la orden ministerial publicada hoy en el BOE según la cual Sanidad podrá aplicar restricciones con un criterio homogéneo sobre "los municipios de más de 100.000 habitantes con una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días; con una positividad de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por covid superior al 10%; y que además formen parte de una comunidad autónoma con una ocupación de camas en UCI superior al 35%".