Controles para evitar el paso del virus a España: los franceses que crucen la frontera por carretera, con PCR negativa

Simón, sobre la llegada de turistas: "Algunas imágenes preocupan pero el problema es implementar las medidas"

"Me preocupa hasta cierto punto, que se hagan pruebas antes del viaje reduce mucho los riesgos pero no los elimina. Además, hay formas de entrar a nuestro país en los que no es posible hacer ese control, como en la entrada por carretera. Francia no está para nada mejor que nosotros. Creo que puede haber un cierto riesgo, es pequeño pero existe", ha argumentado en rueda de prensa este lunes.