La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho responsable al Gobierno central de las aglomeraciones que se están viendo en Madrid , porque tal y como ha apuntado la presidenta, debe ser el Gobierno de España quien tiene que hacer los controles y tomar las medidas para impedirlo". " No hay control real en el aeropuerto de Barajas ", apunta. Desde el Gobierno le ha respondido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto culpándola de que "su único logro ha sido en este momento generar incertidumbre e inestabilida d convocando unas elecciones, cuando lo importante en estos momentos es combatir la pandemia".

Las fotos y vídeos el fin de semana de jóvenes bebiendo alcohol en las calles madrileñas más allá del toque de queda han calentado el debate político, aunque Madrid no ha sido el único punto donde se han registrado fiestas, botellones y aglomeracione s.

Más controles, no más restricciones

En la misma línea, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha atribuido la competencia para evitar concentraciones al Gobierno de Pedro Sánchez, el responsable, ha dicho, de los controles en los aeropuertos y estaciones de tren, porque el "problema no es si viene un francés a Madrid a beber, es si viene o no contagiado" .

"Mientras se cumplan las normas, que yo sepa, un francés no contagia más que un chamberiler o", según Ayuso, que ha criticado que otros partidos hablen de turismo "de borrachera" cuando a las once de la noche "cierra todo".

Unas declaraciones que ha contestado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, afirmando que el Gobierno "sigue escrupulosamente" las recomendaciones europeas en materia de fronteras . "Me gustaría también que se hicieran cumplir al pie de la ley las recomendaciones comunitarias en el interior de las comunidades autónomas", ha añadido.

Pese a las críticas y a la recomendación de la Comisión de Salud Pública de endurecer los aforos y restricciones en lugares cerrados , el Gobierno de Madrid no tiene previsto tomar medidas más restrictivas.

Libertad no es desmadre

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha recordado a Ayuso que "la libertad" que ella defiende como lema de campaña "no es el desmadre" , ni consiste en "minimizar el peligro del virus".

"Relaxing cup of café con leche in 100 Montaditos", ha dejado escrito en Twitter García, emulando la célebre intervención de la exalcaldesa Ana Botella y con una foto suya tomando un café. Eso sí, no en el interior, sino en la terraza.