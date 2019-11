El 10N por Comunidades: Vox avanza sin freno en Andalucía y el PP alcanza al PSOE en Madrid

Las elecciones del 10N no han sido lo que esperaban el PSOE y el PP, y menos aún, Ciudadanos . Sánchez confiaba en agrandar su mayoría y ha pasado de 7.480.755 votos a 6.752.804 . Así que su salida ante su gente fue tensa, desabrida, pidiendo silencio. Mal resultado aunque dijera eso de que iba a haber gobierno sí o sí. El PP subió de 4.356.023 a 5.019.759 pero no llegó ni cerca de los 100 escaños.

Vox, tercera fuerza en Andalucía

Teruel existe logra un escaño

Sí consigue el PSOE mejorar sus resultados en Aragón y pasar de cinco a seis diputados, mientras que el PSOE pasa de tres a cuatro. Pero la gran noticia de la noche es que Teruel existe logra un diputado en el Congreso. Está visto que el nacionalismo gana enteros en toda España. O me hago nacionalista o no me escuchan, deben pensar. Ciudadanos pasa de ser segunda fuerza a desaparecer del mapa y Vox mantiene un escaño.