Abascal celebra que Vox ha sido la revelación en las elecciones del 10-N: "No daremos un paso atrás"

"Un mensaje de gratitud a los tres millones y medio de españoles que han confiado en nosotros. Sobre todo, quiero hacerles una promesa: no les defraudaremos. No daremos un paso atrás, defenderemos en las Cortes todo lo que hemos defendido todo este tiempo y todo este año de campañas electorales. Hace once meses, hace solo once meses no teníamos representación en ninguna institución. Hoy somos la tercera fuerza política de España, tenemos 52 diputados", ha comenzado a declarar el líder de Vox.