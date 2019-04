Entrevista a Sánchez de Pedro Piqueras: "El caso de María José me ha sobrecogido, emocionado e indignado"

telecinco.es

Pedro Sánchez ha concedido una entrevista a Pedro Piqueras. Por el plató ya han pasado Albert Rivera, Pablo Casado y Pablo Iglesias. El presidente ha dejado claro su apuesta por despenalizar la eutanasia, el tema del día tras la exclusiva del caso Ángel y María José desvelado en exclusiva por Cuatro al día. Pero no han faltado tampoco lo temas más candentes de la actualidad: Vox, y su irrupción en el panorama político, los decretazos del Gobierno, la independencia de Cataluña, sus rivales el 28A y su encuentro con Obama.

No logró sin embargo aprobar los presupuestos, pese a su encuentro con Torra en Pedralbes , que también provocó el disgusto de la oposición. Casado le calificó de traidor y felón cuando la figura del mediador se coló en las conversaciones con los independentistas. El Gobierno dio marcha atrás y la oposición salió a la calle provocando la foto de Colón.

Los analistas políticos consideran que este ha sido un balón de oxígeno para Sánchez que está llevando a cabo una campaña de perfil bajo en la que los viernes sociales son su gran lanzadera, criticada por su populismo por la oposición. En este contexto, una foto con Obama , del que habló del cambio climático le ha valido a Sánchez lo que más ha potenciado, Falcón incluido, estos meses: viajes internacionales para adquirir etiqueta de hombre de Estado.

Pero el tema del día, el caso de Ángel, capaz de acabar con la vida de su mujer para poner fin a su sufrimiento, contada en exclusiva por Cuatro al día , inició la entrevista y puede convertirse en un tema de campaña. Un tema en el que el PSOE tiene las cosas claras. "Yo la verdad es que estoy sobrecogido, emocionado, e indignado esto se tenía que haber evitado. El PSOE ha presentado una iniciativa para el bien morir, y en 19 ocasiones el PP y C's lo han impedido. El compromiso con las personas que sufren como María José es firme y si tengo mayoría parlamentaria no se bloqueará". No descarta tampoco Sánchez indultarle si es condenado.

No hay unanimidad, no obstante, en la manera de tratar el caso catalán, que ha provocado fugas de personalidades emblemáticas del partido hacia Ciudadanos. Sánchez apuesta por un diálogo que no parece dar sus frutos hasta el momento, con Iceta como hombre globo sonda con las ideas más cercanas a los independentistas, referéndum incluido.

"Somos el único partido que puede impedir que gane la derecha"

Sánchez ha querido dejar claro que los españoles deben votar porque una victoria de la derecha es posible. Y considera que ir a votar, en este caso a su partido, está por delante de los socios porque es el único partido que puede pararlos. Su idea es gobernar con independientes de prestigio. Pero no ha querido dar nombres de partidos como socios que a día de hoy serían Podemos e independentistas. No se ha callado tampoco el presidente al juzgar el caso Villarejo sobre Podemos. "Deben estar tranquilos, porque este Gobierno está aportando toda la información a la justicia. Entiendo la indignación de Iglesias pero todos los involucrados van a pagarlo. Pero yo no entiendo la indignación de Iglesias, pero hasta que no haya sentencia firme el Gobierno no puede actuar".

No ha querido Sánchez salirse de su idea de gobernar con independientes. Respecto a Rivera, Sánchez ha señalado que él "era conocido por el no es no" y lo ha argumentado porque "quiso mantener sus principios", y por eso dimitió. Y ha afirmado que "no va a haber independencia, y los independentistas lo saben. Pero hay que acabar con la confrontación y el gobierno ha dialogado respetando la Constitución".

"No es no, la independencia no es posible"

Piqueras le ha señalado que en sus 110 propuestas Cataluña no aparece. El presidente lo ha justificado señalando que los catalanes también se beneficiarán de las medidas sociales. "No es no, la independencia no es posible", ha repetido Sánchez. La receta para Cataluña es la misma que para España, recuperar derechos que han sido recortados por el PP. Sánchez ha criticado la deslealtad con el Estado, las instituciones y el Gobierno por parte del PP y de Ciudadanos. "O vamos a la confrontación o al diálogo dentro de la Constitución y los Estatutos".

"Salgan y confiesen a la gente que les ha seguido que les han engañado"

A los líderes independentistas les ha recomendado que "salgan y confiesen a la gente que les han seguido que les han engañado" después de que hoy en el Parlament las voces para que convoque elecciones hayan crecido. "Yo no consentiré la unilateralidad". Sánchez ha dejado claro que los catalanes "no quieren la independencia, lo han demostrado votando. Se lo he dicho a Torra, ustedes tienen un problema de convivencia, la parte nacionalista debe reconocer a los no independentistas. Es el autogobierno el que une". De hecho, Sánchez ha acusado a los independentistas de querer romper España, porque quebraron de manera unilateral la legalidad y por eso se aplicó el 155. No está de acuerdo Sánchez, con eliminar la autonomía. Y ha recordado que con Rajoy, al que ve más centrado que a Casado, se intentó siempre "medir la proporcionalidad y el consenso". Cree Sánchez que la receta para Cataluña es la misma que para España. En su opinión, un Gobierno del PSOE para "recuperar los derechos que han sido recortados por el PP".

"Cuando haya sentencia responderé a la pregunta de los indultos"

Sánchez ha aplaudido al Supremo y no ha querido señalar si dará indultos: "Cuando haya sentencia responderé a la pregunta de los indultos", pero ha querido aplaudir la labor de los jueces, que han dado y dan una gran imagen de España en el exterior.

"Vox nunca va a ganar las elecciones"

Ha tenido hueco en la entrevista Vox, el partido que copa hoy portada y minutos de televisión. "La ultraderecha siempre ha existido, no es novedad. No van a ganar las elecciones, nunca, pero radicalizan al PP y C's, poniendo consensos en cuestión. Con la homofobia, el sistema público de pensiones, la ley de violencia de género". Eso, dice Sánchez, es lo que le preocupa de Vox.

"Rivera me ha decepcionado"

Respecto a Obama, Sánchez dejó clara su admiración hacia él. Hablaron, según el presidente de la gente joven, de los desafíos del cambio climático. Lo que sí ha dejado caer Sánchez es que en Europa se ve con extrañeza la cercanía de C's y el PP con Vox. "En este sentido me ha decepcionado Rivera con el que yo firmé un pacto".

Para finalizar la entrevista, Sánchez ha puesto en duda que las pensiones se mantengan con el PP. Su número cuatro, Lacalle, habla ahora de un sistema mixto y de mantener su aumento un 0,25% y eso sería una merma que llegará al 30%. "Nosotros blindaremos las pensiones en la Constitución y su revalorización". Así, al final, ha llegado la promesa de la entrevista. Sánchez se compromete a blindar las pensiones como piden los pensionistas. Veremos cómo se combina eso con Bruselas, el déficit y la realidad económica, pero la promesa, rotunda, está ya encima de la mesa.