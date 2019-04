La eutanasia en España, un debate amplio y complejo que ha entrado ya en la campaña electoral

Un debate amplio en el que también hay detractores

La eutanasia entra en campaña

“Yo creo que todos debemos hacer autocrítica . Desde luego no fuimos los responsables de que no se aprobaran esas leyes. Teníamos desde prácticamente el principio de la legislatura una propuesta de ley de cuidados paliativos que, obviamente, y por lógica, debía aprobarse antes que la regulación de la eutanasia , que también apoyamos. Por intereses parditistas no se pudo avanzar en ese proceso, y lo que pone de manifiesto el caso es que se necesita esa regulación; que la ley que presentó Ciudadanos sobre cuidados paliativos debe salir adelante y deberá ser una prioridad del próximo Gobierno de Albert Rivera para que salga adelante en los primeros días de Gobierno, y también, por supuesto, y después, la regulación de la eutanasia, en ese orden”, ha dicho el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas .

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha hablado del caso de María José en el programa de ‘Cuatro al Día’ y de la detención de su marido: “Para empezar, por supuesto que le indultaríamos. Pero, para empezar no debería estar detenido y no debería estar en la cárcel. Estoy indignado con que un acto de humanidad como el que ha llevado a cabo Ángel, que yo querría que alguien hiciera conmigo si estuviera en las circunstancias de su esposa, o que podría haberme obligado a hacer con un familiar… que alguien pueda ser detenido por eso y que pueda ir a la cárcel es una vergüenza”, ha recalcado. “Nosotros en 2017 presentamos una propuesta para despenalizar la eutanasia. Por desgracia no nos apoyó ni el PP ni Ciudadanos. Eso era de esperar, pero el PSOE dijo entonces que la sociedad no estaba preparada. Yo creo que España está perfectamente preparada para la dignidad y la decencia. Lo que ha hecho ese hombre es un acto de humanidad. Y no es solamente que le podamos indultar después si estamos en el Gobierno; es que no debería estar detenido, no debería estar en la cárcel: debería estar viviendo su duelo con dignidad”, ha sentenciado.