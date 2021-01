Elvis García, epidemiólogo en Harvard: "La cepa británica puede duplicar muertes"

Elvis García es profesor en Salud Pública y profesor de Epidemias de la Universidad de Harvard. Es uno los expertos más conocidos en nuestro país por sus apariciones en los medios de comunicación. Y no, no está contento ante la aparición de una tercera ola que, de nuevo, nos ha pillado desprevenidos. Así lo muestra en las redes sociales, indignado porque las medidas en nuestro país siempre sean políticas y escasamente epidemiológicas. En declaraciones a la cadena SER ha dejado claro que estamos en un mal momento. "El 95% de la gente que ha recibido la dosis de Pfizer, no va a tener síntomas, pero no sabemos si puede tener el virus y transmitirlo. Hasta que no esté vacunada una gran parte de la población no podremos relajar las medidas". Justo lo contrario de lo hemos hecho en Navidad: relajar medidas para ahora apuntar a la gente.