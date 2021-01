Simón lo vuelve a hacer aunque la OMS lo teme: "El impacto de la variante británica del coronavirus será marginal"

Fernando Simón lo ha vuelto a hacer. Él mismo ha reconocido que peca de optimismo, y no recuerda cuando en su día ya aquello de que los contagios de Italia no implicarían un contagio en España no más de uno o dos casos. De nuevo, ante la aparición de la cepa británica y sudafricana, Simón, que ha notificado 70 casos de la variante del Reino Unido ha señalado que el impacto de la variante, en caso de tener algún impacto, será marginal en nuestro país".