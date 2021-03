Simón rectifica sobre el 8M y critica las palabras de Victoria Abril sobre las vacunas

Fernando Simón rectifica y matiza sus palabras sobre el 8-M y Semana Santa

"Las distancias y las medidas de control se han de mantener hasta acabar con el virus"

Insiste en que estamos en "cifras altas", similares al pico de la segunda ola, y pide prudencia

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido como cada lunes para valorar la situación epidemiológica de España ante la pandemia del coronavirus, que este fin de semana ha dejado 15.978 nuevos casos y otras 467 muertes por covid-19 según el último balance del Ministerio de Sanidad.

Con la incidencia acumulada en 14 días situándose ya en 175,63 casos por 100.000 habitantes, y siguiendo la tendencia descendente, el epidemiólogo ha señalado que las cifras son ahora “mucho mejores” que en días previos, pero ha dejado claro que “siguen siendo cifras muy altas”.

Simón insiste en el mensaje de prudencia y no deja de pedir cautela en la relajación de las medidas de restricción, recalcando que el objetivo es llegar a valores por debajo de los 50 casos por 100.000.

Además, ha explicado, todavía existe una gran variabilidad entre las distintas comunidades autónomas: “Tenemos 3 comunidades que tienen menos de 100 casos por 100.000 habitantes; 10 que tienen menos de 150; 14 que están por debajo de 200 casos por 100.000, pero seguimos teniendo 5 comunidades que están por encima de los 200 casos por 100.000, y 3 por encima de los 250 casos por 100.000”. “La situación va mejorando en todas partes, pero todavía tenemos comunidades que tienen que hacer esfuerzo por bajar algunas de sus incidencias”, ha dicho.

Con todo, Simón ha manifestado que Sanidad espera que la tendencia descendente, aunque “suavizada”, se mantenga “durante los próximos cuatro o cinco días”, si bien destaca que no se puede asegurar “que se vaya a mantener más adelante”.

“No son datos suficientemente buenos para la relajación excesiva de las medidas”

En este sentido, su mensaje es claro: pese a la evolución favorable y positiva en lo que se refiere al descenso de los datos, todavía estamos “en máximos de la segunda ola”, lo que nos debe indicar que aún la situación no es buena.

Concretamente, Simón explica que la ocupación de UCI sigue todavía en valores preocupantes, con un 28,09% de las camas ocupadas.

“Estamos prácticamente en nivel máximo que observamos en segunda ola. 28%, lo que quiere decir que casi uno de cada 3 pacientes en UCI está ahí por culpa del coronavirus. Son datos que todavía no son nada buenos. Vamos mejorando, desde luego que sí, pero son datos que no son todavía suficientemente buenos para plantear una relajación excesiva de las medidas”.

En este sentido, el epidemiólogo reitera que “tenemos que conseguir que rebajen mucho el nivel de presión que tiene ahora mismo”.

Simón rectifica sobre sus declaraciones del 8M y Semana Santa

Simón avisa de que no podemos dejar que la incidencia vuelva a descontrolarse, y por eso, rectificando las palabras con las que se expresó en la pasada comparecencia al referirse a las manifestaciones del 8M y la Semana Santa, ha querido hacer una matización nada más iniciar su discurso para corregirse y no llevar a equívocos:

“Antes de hablar de la situación actual me gustaría hacer una reflexión: el jueves pasado vi en el telediario un trocito de la rueda de prensa que habíamos dado esa tarde la secretaria de Estado de Sanidad y yo. Era un trocito en el que yo respondía a unas preguntas sobre la posibilidad de realizar manifestaciones en los próximos días de hasta 500 personas, –que una comunidad autónoma planteaba autorizar–, y sobre las celebraciones de Semana Santa. Y me quedé pensativo porque desde luego debí de expresarme muy mal porque el mensaje que yo entendí de mis propias palabras no tenía nada que ver con el mensaje que quería dar. Antes de empezar con los datos de hoy me gustaría aclarar lo que significaban mis palabras aquel día: hace un año, aproximadamente por estas fechas, a primeros de marzo, se notificaban los casos por fecha de notificación, no por fecha de diagnóstico, que es mucho más próxima a la fecha de infección y nos permite valorar mucho mejor la situación cercana. Hace un año utilizando fecha de notificación se estaban notificando entre 50 y 100 casos en un día, que correspondían a muchos días previos. La incidencia acumulada hace un año era de entre 0,5 y 0,7 casos por 100.000 habitantes. Había 10 personas ingresadas en UCI por coronavirus en toda España, según los datos que nos habían notificado las CCAA, aunque es posible que hubiera alguno más, porque todos sabemos los problemas y complicaciones de ese momento. Pero esos son los datos. Hoy, a día de hoy, por fecha de notificación nos han notificado 5.256 casos. Con fecha de diagnóstico de ayer 1.159, y la incidencia acumulada hoy es de 175,6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Estamos con una cantidad de personas en UCI que está cercana a los 3.000, con 2.923 ingresados en UCI. Además estamos en una situación de ocupación similar a la que observábamos en el pico de la segunda ola, a finales del mes de noviembre o primeros de diciembre. Es decir, estamos en una situación que, si bien es cierto que los datos no son comparables […], todavía no es en absoluto buena”, ha manifestado, poniendo a todos en contexto, para a continuación explicarse:

“El jueves pasado, con mis palabras, lo que trataba era de desmarcarme de hitos concretos que nos permitan relajar las condiciones o la situación de control de la transmisión que estamos planteando ahora mismo. No es una cuestión de que si hay una manifestación, una festividad, sea de Semana Santa o de San José… si se pueden hacer cosas. Las cosas se pueden hacer cuando la situación epidemiológica es la correcta, y el hecho de que se puedan mantener la distancias no depende de que haya o no una celebración. Se deben mantener siempre, y hay que evitar todas la situaciones que no permitan garantizar esas situaciones de seguridad: esa distancia de alrededor de 2 metros, ese uso de la mascarilla correcto, esa higiene, tanto de manos, personal, como del lugar donde se estén realizando las celebraciones… y siempre que podamos evitar cualquier situación en la que no se puedan observar esas medidas de control de la situación, se deben evitar, independientemente de que sea una situación u otra. Ese era el sentido de mis palabras. Obviamente, no en todas las situaciones se pueden respetar igual las medidas de prevención. Es lo que tenemos que tener claro. Da igual que nos permitan hacer una celebración o manifestación, da igual que se abra un bar u otro, que en las terrazas se pueda ampliar o no el aforo: las distancias de seguridad, las medidas de control y de precaución se han de mantener siempre… hasta que consigamos acabar con este virus”, ha zanjado.

Fernando Simón y las palabras de Victoria Abril

Durante la tradicional ronda de preguntas de los periodistas, Fernando Simón ha sido preguntado al respecto de las palabras de la actriz española Victoria Abril, quien tachó las vacunas de “experimentos sin probar que nos meten rapidito” y fue sumamente crítica con ello, algo que el epidemiólogo no quería entrar a juzgar, pero que finalmente ha terminado por valorar: